V nekdanjem hotelu Ples zdaj dijaki Jadranskega zavoda združenega sveta

V Devinu so včeraj (petek, 16. maja) uradno predali namenu obnovljene prostore nekdanjega hotela Ples, v katerih je Jadranski zavod združenega sveta (UWC) uredil učilnice in bivalne prostore. Območje hotela Ples je ob koncu 20. stoletja kupila Dežela FJK in ga dala v najem Jadranskemu zavodu združenega sveta. Objekt je bilo treba posodobiti in ga prilagoditi protipotresnim predpisom, je povedal predsednik zavoda Roberto Antonione. Spremljali so ga rektor Khalid El-Metaal in številni profesorji ter dijaki, ki so ob tej priložnosti tudi zapeli.

Prizadevanja za zeleno območje okrog stavbe

V pritličju razpolagajo po novem s štirimi dodatnimi učilnicami, v prvem nadstropju pa so uredili spalnice za dijakinje. Obnovo je financirala Dežela FJK. Predsednik Massimiliano Fedrig je napovedal, da bo na konferenci dežel predlagal, da bi podobno kot Piemont in Sardinija tudi druge dežele podprle svoje dijake s štipendijami za obiskovanje zavoda UWC, da bi jim ponudile enkratno priložnost.

Spomnimo, da želi zavod urediti tudi zeleno območje okrog stavbe za potrebe dijakov in krajanov. Februarja so se lotili zbiranja predlogov za 3500 kvadratnih metrov velik park.