V novo leto 2026 s slovensko koledniško tradicijo

V tržaški stolnici sv. Justa bo jutri ob 16. uri odmevala slovenska pesem na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu tržaške Zveze cerkvenih pevskih zborov. Eden najbolj priljubljenih zborovskih dogodkov leta bo tokrat posvečen slovenski koledniški tradiciji, v izvedbi pevk in pevcev APZ 100 Koledniki pod skrbno roko svetovno priznanega tržaškega dirigenta Stojana Kureta. Alumni slovenskega akademskega zbora Tone Tomšič začenjajo tako praznovanje stoletnice tega uspešnega slovenskega sestava z bogatim izborom harmonizacij in priredb skladateljev iz Slovenije in Trsta.

Raziskovanje, ki sega v leto 1993

»Kolednice sem raziskoval že pred veliko leti. Bil je moj prvi projekt z APZ leta 1993. Takrat sem namreč opazil, kako se je prepevalo angleške, ameriške ali druge tuje božične pesmi, ni pa bilo dovolj pozornosti za slovensko ljudsko zakladnico,« je zaupal Kuret v pogovoru s Primorskim dnevnikom. Nalašč je poiskal skladbe, ki so jih harmonizirali ali priredili tržaški slovenski skladatelji, saj si je takrat, tako kot danes, prizadeval za širjenje njihovih del v osrednji slovenski prostor. V veliko pomoč mu je bil tudi Egi Gašperšič, prav tako avtor nekaterih harmonizacij, ki je na koru v Kropi hranil dragocene zapise, t.j. kolednice iz Krope in Kamne doline na Gorenjskem.

APZ 100 Koledniki je skupina bivših članov akademskega zbora in del večjega, več kot stočlanskega sestava APZ 100 veliki. Nastal je ob omenjeni 100-letnici ljubljanskega akademskega zbora, ki ga danes vodi Rahela Durič. »Nekateri so z mano peli več kot 20 let, drugi le nekaj sezon,« je dodal Kuret.