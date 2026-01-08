V NŠK odslej hranijo Dalmatinovo Biblijo

Narodna in študijska knjižnica v Trstu po novem hrani zelo dragoceno knjigo. Včeraj je namreč v dar prejela prvo izdajo Dalmatinove Biblije iz leta 1584. Za dragoceno donacijo je poskrbel Tržačan Sergij Premru, ki je osrednji knjižnici Slovencev v Italiji podaril tudi Sveti priročnik Janeza Svetokriškega s konca 17. stoletja.

Krojač, ki je ljubil knjige

»Želel sem, da bi bili knjigi na voljo širši javnosti, pa tudi, da bi v javnosti ostal nekako živ spomin na mojega očeta,« je odločitev za dar pojasnil Sergij Premru, sicer upokojeni novinar Primorskega dnevnika. Lado Premru (1912-1987) je bil namreč po poklicu krojač, a tudi zelo aktiven kulturni delavec in strasten zbiratelj slovenskih knjig.

»V dolgih letih si je ustvaril knjižnico z redkimi prvotiski, kakršne zlepa nima najbrž noben intelektualec v Trstu. S ponosom, a brez bahavosti, je rad pokazal Dalmatinovo Biblijo, prvo izdajo Krsta pri Savici,« je med drugim ob njegovi smrti na straneh Primorskega dnevnika zapisal novinar Jože Koren.

Predstavili ju bodo javnosti

Včeraj je Sergij Premru slovenski prevod biblije izpod peresa Jurija Dalmatina in priročnik Janeza Svetokriškega izročil predsednici NŠK Marizi Skerk in zgodovinarju Štefanu Čoku, ki sta se mu zahvalila za dragocen dar in zaupanje. V knjižnici so napovedali, da bodo gradivo hranili v posebnem fondu, poimenovanem po Ladu Premruju, načrtujejo pa, da bi dragoceni knjigi v čim krajšem času predstavili javnosti.

Narodna in študijska knjižnica se tako od včeraj uvršča med redke knjižnice, ki hranijo Dalmatinovo Biblijo, za Slovence izjemno pomembno delo. To pa je sedaj tudi najstarejša knjiga v bogatem fondu NŠK. Primat je doslej pripadal publikaciji v italijanskem jeziku, in sicer Del modo di comporre in versi nella lingua italiana Girolama Ruscellija iz leta 1612.