V občini Trst popis prebivalstva tudi v slovenščini

Do 23. decembra bo tudi v tržaški občini trajal popis prebivalstva, v katerega so tokrat vključili približno deset tisoč gospodinjstev. V slovenskem in italijanskem jeziku bo mogoče posredovati podatke o tem, koliko ljudi živi v enem stanovanju, kakšno šolsko izobrazbo imajo, koliko prebivalcev se je preselilo in podobno. Od leta 2018 Nacionalni statistični inštitut (ISTAT) podatke zbira letno in ne več vsakih deset let kot v preteklosti. Popis je sestavljen iz treh različnih raziskav, za katere veljajo različne metode zbiranja podatkov.

Različne oblike popisovanja

Podrobnosti jesenskega popisa, ki se je sicer začel 6. oktobra, so na včeraj predstavili pristojna občinska odbornica Sandra Savino, direktor občinskega oddelka za inovacijo Lorenzo Bandelli in direktor demografskega oddelka Luigi Leonardi. Območni popis bo potekal samo na terenu, kar pomeni, da bo terenski popisovalec prišel na dom in zbral vse ali delne podatke.

Običajni popis, ki zadeva družine, njihove člane in stanovanja, bo potekal na dva načina. Občani bodo vprašalnik lahko v celoti izpolnili sami ali pa s pomočjo občinskega uradnika.