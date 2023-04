V občinskem svetu dva nova odbornika in svetnika

Že nekaj časa je jasno, da bo po deželnih volitvah prišlo do sprememb tudi v tržaškem občinskem svetu. Do zamenjav bo prav gotovo prišlo v odboru, ki ga bosta zapustila veterana lokalne politike: Michele Lobianco, aktualni odbornik za splošne zadeve, ki je na listi stranke Naprej, Italija zbral 1681 glasov, trikrat več od prvega zasledovalca Micheleja Babudra, in Carlo Grilli, za vse stranke sprejemljiv odbornik za socialno politiko, ki se je z 1137 glasovi zavihtel v sam vrh liste Fedriga in tako prehitel favoriziranega Pierpaola Robertija (879 glasov).

Oba občinska odbornika sta z doseženim rezultatom izredno zadovoljna. Lobianco bo tržaški občinski svet zapustil po 26-ih letih. Kot je povedal za Primorski dnevnik, je v četrt stoletja dolgi politični karieri na lokalni ravni dozorel in se veliko naučil.

Po pričakovanjih je bil v deželni svet izvoljen tudi Carlo Grilli, ki v Dipiazzevi mestni vladi že 16 let vodi socialno politiko. Grilli je po številu prejetih glasov presenetljivo prehitel najbolj tesnega sodelavca starega in novega deželnega predsednika Massimiliana Fedrige Pierpaola Robertija, ki je za Grillijem zaostal za več kot 250 glasov. Grilli je dejal, da je počaščen nad izvolitvijo, v isti sapi pa dodal, da bo pogrešal delo v Ul. Mazzini, kjer ima sedež občinska socialna služba.

Karte v občinskem svetu bodo premešali tudi občinski svetniki. V deželni svet je bila izvoljena Giulia Massolino iz gibanja Zdaj Trs (nastopila na listi Pakta za avtonomijo), ki se bo, tako kot veleva njihov interni etični kodeks, odrekla vlogi občinske svetnice. Njeno mesto v občinskih opozicijskih vrstah bo prevzela Giorgia Kakovic.

Funkciji občinskega svetnika se namerava odpovedati tudi Giuseppe Ghersinich, ki je bil za Ligo ponovno izvoljen v deželni svet. Do zdaj je sicer opravljal obe funkciji, po ponovni izvolitvi pa se je odločil, da se stolčku v občinskem svetu odpove. Nasledil naj bi ga Ivo Gherbassi. Funkciji deželnega in občinskega svetnika pa bo tako kot doslej še naprej opravljal Francesco Russo iz Demokratske stranke, ker želi na ta način nadaljevati boj proti nekaterim županovim projektom.