V omari sta skrivala heroin in hašiš, v hladilniku pa metadon

Lokalni policisti so pri Sv. Soboti aretirali 29-letnega moškega in njegovo 25-letno partnerko zaradi posesti z domnevnim namenom razpečevanja droge. Za oba je sodnik odredil hišni pripor. Par so izsledili, potem ko so prejeli več obvestil o sumljivem kroženju oseb znotraj stanovanjske stavbe, pri čemer so sklenili območje nadzorovati v civilu. Opazili so sumljivega moškega, ki je vstopil v stavbo in kmalu potem odšel. Sledili so mu do Trga Garibaldi, kjer so ga ustavili in identificirali. Med preventivno osebno preiskavo, ki so jo opravili na podlagi zakona o mamilih, so v notranjem žepu nahrbtnika našli nekaj več kot gram heroina. Po nadaljnjih ugotovitvah so soglasno z odločitvijo državnega tožilca preiskali tudi stanovanje pri Sv. Soboti, kjer so ga opazili. V njem sta bila 29-letni moški in njegova 25-letna partnerka. V njuni spalnici so v omari našli 50 gramov heroina, del katerega je bil v 15 odmerkih, 10 gramov hašiša, prav tako že pripravljenega za na trg, marihuano in cvetni prah hašiša. V hladnilniku je bilo sedem škatlic metadona, od katerih so bile nekatere že delno uporabljene, pri vseh pa je bila izbrisana etiketa. Mamila, pripomočke za pripravo odmerkov in 2000 evrov v gotovini so zasegli.