V openski prodajalni zmagal 25.000 evrov

Srečnež, ki je pred nekaj tedni uporabil svojo kreditno kartico v trgovini Nova Conad na Opčinah, je zmagal 25.000 evrov. Nagrajenec je namreč konkuriral na državni loteriji računov in izžrebali so ga med petnajstimi zmagovalci tedenskega žrebanja. Tudi trgovina Nova Conad je od tega nekaj zaslužila, saj pripada po pravilniku prodajalcem, ki natisnejo zmagoviti račun, 5.000 evrov.

Srečnež se je v trgovino odpravil 28. septembra in svoje nakupe plačal s kartico, saj je loterija nastala z namenom, da bi spodbudila brezgotovinsko plačevanje. Prodajalcem je pokazal vpisno kodo, ki jo je čitalec blagajne zabeležil, in ravno ta je bila nekaj dni kasneje izžrebana: v četrtek, 7. oktobra, so tudi v openskem marketu prejeli obvestilo o zmagi, so nam povedali lastniki trgovine. To je prvič, da se je sreča loterije računov nasmehnila njihovi prodajalni.