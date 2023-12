V petek bo v Trstu zaživel božični sejem

V petek, 8. decembra, se bo v Trstu pričel že tradicionalni, 11. božični sejem, ki bo trajal vse do 7. januarja. Organizatorja (tržaška občina in zveza trgovcev Confcommercio) sta se odločila za ta datum, da bi sejem lahko obiskali tudi turisti, ki bodo v mestu v času pravoslavnega božiča.

Glavnina dogajanja bo kot običajno na Ponterošu, kjer bodo postavili 68 stojnic, kar je deset več kot na lanskem sejmu. Več kot dvajset izmed njih bo ponujalo hrano in pijačo, ostale pa bodo prodajale različne predmete in ideje za božična darila. 20 odstotkov stojnic bodo upravljali lokalni proizvajalci, ostale pa obrtniki iz drugih krajev dežele in Italije ter tudi iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Ekvadorja, Francije, Litve, Rusije, Srbije, Turčije in Madžarske. Na Ponterošu bodo svoje izdelke prodajali tudi tržaški obrtniki iz skupine CrafTS. Dogajanje ob sejmu bodo popestrili ulični umetniki.

Svojo stojnico bo imel tudi partner dogodka, in sicer družba AcegasApsAmga. Na njej bodo mimoidoče ozaveščali o pomenu reciklaže. Dve stojnici bosta brezplačno namenjeni prostovoljnim tržaškim društvom, ki bodo tako lahko predstavila svoje delovanje. V času sejma se jih bo tam zvrstilo 32.

Na Ponterošu, nedaleč stran od božičnega sejma, medtem že obratuje drsališče.