V požaru v Ulici Galilei v Trstu enajst zastrupljenih

Včeraj je nekaj pred polnočjo v stanovanjskem bloku v Ulici Galilei na križišču z Ulico Giulia v Trstu izbruhnil hujši požar. Po zadnjih podatkih se je enajst ljudi zastrupilo zaradi vdihovanja dima. Med njima sta tudi otroka, ki ju zdravita v hiperbarični komori. Najhujše pa naj bi se godilo osebi, ki živi v stanovanju v drugem nadstropju, v katerem naj bi se požar začel.

Ogenj se je razširil tudi v višje nadstropje. Na prizorišču so bili gasilci, več reševalnih vozil in policija, ki preiskuje primer. Vzrok požara še ni znan. Evakuirali so približno dvajset ljudi ter več psov in mačk.