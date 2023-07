V požaru v Žavljah umrla ženska

Danes okoli 12.15 so tržaški gasilci prihiteli v Žavlje, kjer se je v stanovanjskem poslopju vnel požar. Ko so vstopili v stanovanje, se je požar že ugašal, v njem pa so žal našli pokojno lastnico stanovanja. Da bi prezračili prostor, ki je bil zasičen z ogljikovim monoksidom in dimom, so uporabili električne ventilatorje. Evakuirali so tudi zgornje nadstropje omenjenega poslopja. Na pomoč so prihiteli tudi reševalci službe 118, a pokojnici, rojeni leta 1949, ni bilo pomoči in so le potrdili njeno smrt. Poseben oddelek gasilcev za preiskovanje vzrokov požarov na kraju nesreče pravkar ugotavlja, zakaj je zagorelo. Prisotna je tudi policija.