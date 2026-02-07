Iz Trsta z ladjo prvič tudi do Lignana

Ladje, ki povezujejo Trst s kopališkimi in turističnimi destinacijami po Furlaniji - Julijski krajini, bodo zagnale motorje že v zadnjih dneh aprila. Dežela FJK je lani prvič sama razpisala upravljanje sezonskih linij - prej so bili za to pristojni lokalni prevozniki -, včeraj pa je sporočila zmagovalce. Petletno pogodbo je za tržaške linije pridobilo podjetje Delfino Verde, lagunske linije med Gradežem in Lignanom oziroma Oglejem pa konzorcij podjetij Saturno ter Santa Maria. Do podpisov pogodb naj sicer še ne bi prišlo, težko pa je pričakovati velike zasuke v zadnjem trenutku.

Kot prvi bosta 25. aprila začeli obratovati liniji med Trstom in Sesljanom ter med Trstom, Gradežem in Lignanom. Letošnji startni datum je za nekaj dni zgodnejši od datumov zagona storitev preteklih let. Z zmago na razpisu naj bi se Delfino Verde vrnil v Gradež po petih letih premora, saj je na tej relaciji njihova ladja plula do vključno poletja 2020. Ladja med Trstom in Gradežem bo od letošnjega aprila nadaljevala pot proti Lignanu, kar bo po deželnih navedbah prva direktna povezava med Trstom in furlanskim letoviščem. Zaradi znatno daljše relacije bo ladja skozi celo sezono iz Trsta predvidoma odplula le dvakrat dnevno.

Sedemkrat dnevno v Sesljan

Ladje med Trstom in Sesljanom bodo tudi letos imele običajna postanka v Barkovljah in Grljanu, na prošnjo potnikov pa se bodo ti lahko vkrcali in izkrcali tudi v Starem pristanišču in pri Čedazu. Lani in predlani je pri teh dveh privezih ustavljala eksperimentalna povezava Miramar, ki je povezovala Trst z Grljanom. Na tej relaciji je lani poleti v vsako smer bilo na voljo devet plovb dnevno, z združitvijo eksperimentalne in tradicionalne povezave bosta vmesni postaji sicer ostali, vožnje pa bodo letos spet štiri, kot pred uvedbo Miramara.

Letošnje spremembe v sistemu sezonskih pomorskih povezav pa prinašajo pozitivne novosti za Sesljan in Devin. Od 7. junija do 20. septembra bo Trst in Tržič spet povezovala ladja, ki po novem ne bo več plula brez postankov. Ta ponudba od njene uvedbe leta 2024 ni bila deležna velike priljubljenosti, novi postanki jo bodo nedvomno naredili bolj zanimivo. Na poti bo ladja privezala prav v Sesljanu in Devinu. Sesljan bo letos namesto štirih plovb iz oziroma proti Trstu imel sedem povezav, tri od teh bodo brez vmesnih postankov.