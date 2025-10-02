V Praprotu se jutri (petek) začenja 28. Kraški Oktoberfešt

Po bavarskem prazniku piva vsako leto pride na vrsto še kraški. Na praprovskem Kraškem Oktoberfeštu, ki ga prireja društvo Vigred, pa so poleg priljubljene pijače v ospredju tudi glasba s Kraškim Muzikfeštom, Tek med vinogradi, pohod Na Krasu je krasno ter mnoge zabavne dejavnosti, ki bodo ta konec tedna prav tako zaživele pod šotorom v Praprotu.

Živo bo od jutri, ko bodo ob 18.30 odprli kioske, nastopili pa bodo Otroška pevska skupina in Breakdance Vigred, Kraški fenomeni ter High Skull. Od 19.30 bo na vrsti ples z Godbo Salež in s skupino 3 Prašički. Od 19. ure bosta potekala turnir pikada in zabijanje žebljev.

Urno med vinograde

V soboto bo čas za 5. Tek med vinogradi v priredbi AŠD Burja. Prijave bodo zbirali med 9.30 in 10.30, nagrajevanje bo ob 13. uri. Od 11. do 15. ure bodo potekale delavnica suhe gradnje, že opoldne bodo odprli kioske. Ob 14.30 se bosta začela turnirja v šahu in briškoli ter tudi likovni ex tempore (nagrajevanje ob 18. uri), ob 15. uri pa še turnir pikada in zabijanje žebljev. Med 15. in 18. uro bo deloval taborniški kotiček (na pobudo tabornikov RMV), od 18.30 sledi ples z Rujnimi muzikanti in skupino The Maff. Kdor bi se rad učil plesov, se bo lahko poslužil mentorstva plesalcev skupine Stu ledi.

Pohod in Muzikfešt

Bogat bo seveda tudi nedeljski program, ki ponuja kar dva vrhunca: pohod in glasbeni praznik. Udeleženci 28. pohoda Na Krasu je krasno in 6. Mini pohoda, ki ju skupaj organizirajo Vigred, Vaška skupnost Tublje, Jamarsko društvo Grmada in Planinski odsek SK Devin, se bodo zbrali med 8.30 in 9.30, nakar bodo krenili po kraških poteh.

Za lačne in žejne bodo pod šotorom skrbeli od 11. ure dalje, ob 13. uri bo zaigral ansambel Maxi. Po 14. uri se bo začela serija delavnic: za klekljanje bodo skrbele Kraške orhideje openskega društva Tabor, saleško društvo Rdeča zvezda bo prikazalo, kako se tke blago in kako nastane noša, društvo Muca Cupatarica in otroci iz Celodnevne osnovne šole Gruden pa se bodo ukvarjali z umetniškim recikliranjem.

Ob 15. uri bo zaživel otroški pravljični kotiček Povem ti pravljico, nekoliko starejši pa se bodo spet igrali s pikadom in žeblji (nagrajevanje ob 21. uri). Tudi letos bodo vseskozi na ogled gobe, razstavljalo jih bo Gobarsko društvo iz Sežane. Svojo stojnico bo imelo združenje staršev šempolajskega vrtca in šole, za otroke bodo na voljo tudi napihljiva igrala.

Ob 16.30 pa bodo zadonele viže na 28. Kraškem Muzikfeštu - festivalu godcev in pevcev. Organizatorji vabijo muzikante in pevce vseh starosti, da se prijavijo na nastop: do jutri ob 13. uri na naslovu tajnistvo@skdvigred.org, po telefonu na številki 380 3584580, na samem prazniku pa do sobote zvečer. Vikend bo sklenil še nedeljski večerni nastop ansambla Nebojsega.