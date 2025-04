V prazničnem koncu tedna v Trstu karabinjerji ovadili enajst ljudi

V minulem prazničnem koncu tedna so tržaški karabinjerji poostrili nadzor na tržaških ulicah in cestah. Ustavili so in pregledali kar 520 vozil in legitimirali 905 ljudi. Naložili so 18 glob zaradi kršitev prometnega zakonika, večji del zaradi neopravljenih tehničnih pregledov ali pretečenih vozniških dovoljenj. Sedem ljudi so ovadili na prostosti zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Vsem so odvzeli vozniško dovoljenje in za avtomobile odredili prepoved vožnje.

Karabinjerji so nadalje ovadili na prostosti štiri tuje državljane, ker niso imeli osebnih dokumentov ali dovoljenja za prebivanje na državnem ozemlju.