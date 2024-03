V prelepem okolju bodo spoznavali rastlinstvo in živali

Ekskurzije za spoznavanje Devinskih sten ter tamkajšnje flore in favne so iz leta v leto bolj popularne. Toliko, da za prvi, botanični sprehod, na katerem bodo prihodnjo nedeljo (ob državnem dnevu krajine) udeleženci spoznavali zgodnje spomladanske cvetlice v rezervatu Devinskih sten, že ni več razpoložljivih mest. Ekskurzije že več let prireja devinsko-nabrežinska občina v sodelovanju z organizacijo WWF.

Tako kot vsako leto bodo več srečanj posvetili opazovanju ptic v naravnem rezervatu. To bo 14. in 21. aprila ter 12. maja od 8.30 do 11.30. Obiskovalce bosta spremljala ornitologa Paolo Utmar in Davide Scridel. Vodeni ogled se bo nato zaključil v »učilnici«, v kateri bodo lahko sprehajalci poglobili svoje znanje in postavili dodatna vprašanja ornitologom.

Novost letošnjih spomladanskih sprehodov je projekt Devinskih sten ujetih v objektiv. 5. maja se bodo med 8.30 in 12.30 ljubiteljski in profesionalni fotografi lahko preizkusili v naturalistični fotografiji. »Fotografi bodo spoznali, kako lahko posnamejo nežno in etično naturalistično fotografijo,» je na petkovi predstavitvi programa izpostavila Lisa Peratoner iz Miramarskega morskega rezervata.

Spomladanski del ekskurzij se bo zaključil 2. junija, ko bo med 10. in 12. uro potekal sprehod Geokoraki po Rilkejevi pešpoti. Sprehajalci bodo v okviru čezmejnega geoparka Kras-Carso v družbi geologa odkrivali geološke zgodbe o nastanku Devinskih sten.

Odkrivanje okolice

Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna, število mest pa omejeno. Zato je potrebna predhodna prijava na naslov info@ampmiramare.it. Rezervacija je zagotovljena, ko udeleženec prejme pisno potrdilo iz rezervata.