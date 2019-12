V prenovljeni palači Biserini bo zaživel literarni muzej

Pritlični prostori palače Biserini na Trgu Hortis so končno prenovljeni. V njih bodo javni upravitelji v kratkem uredili muzej literature, v svetlih prostorih pa bodo gostili tudi kulturne dogodke in konference, čitalnico za mladostnike, muzejsko trgovino in kavarno. Naložba je bila vredna 2,5 milijona evrov, prenova pritličnih prostorov poslopja mestne knjižnice pa je bila vključena v projekt Pisus (Integrirani načrt za mestni trajnostni razvoj), iz katerega so črpali dva milijona evrov, preostali denar pa je prišel iz občinske blagajne.

Prenova palače Biserini je dolga zgodba. Prva Dipiazzova uprava je že leta 2004 odobrila zagon projekta za arhitektonsko prenovo palače Biserini. Načrt je predvidel splošno prenovo poslopja. Prvi Dipiazzovi upravi je sledila druga, potem je prišel Cosolini, po njem pa se je vrnil Dipiazza. Od prvega sklepa je tako minilo 13 let palača Biserini pa še ni bila prenovljena. Leta 2017 je bil odobren nov občinski sklep, s katerim so določili, da bodo poslopje prenovili v sklopu projekta Pisus. »Občina Trst je edina deželna občina, ki je upoštevala časovne roke in pogoje, ki jih predvideva Pisus,« je ob včerajšnji predstavitvi konca obnovitvenih del dejala občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi.