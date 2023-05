Policisti in reševalci službe 118 so v noči na četrtek posredovali v lokalu Red Baron v Ulici Costalunga, kjer sta se stepla moška. 36-letni italijanski državljan naj bi s steklenico napadel 33-letnega srbskega državljana in ga močno udaril. Slednjega so prepeljali v katinarsko bolnišnico, zaradi hudih poškodb je 33-letnik po poročanju portala Triesteprima celo izgubil oko. Policisti so napadalca ovadili na prostosti zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb.