V pričakovanju slovenskih in hrvaških kupcev

V nakupovalnem centru Montedoro Shopping Center v miljski občini imajo zaradi zaprtja meje med Italijo in Slovenijo ter Slovenijo in Hrvaško polovico manj kupcev. Do preteklega ponedeljka, ko je bilo prepovedano tudi prehajanje med občinami, pa niso imeli niti strank iz tržaške in dolinske občine. Udarec za nakupovalni center je zato bil dvojen.

»Mi smo v zadnjih dveh mesecih zelo trpeli. Na začetku smo sicer izvajali nujna vzdrževalna dela, ki jih v običajnih okoliščinah opravljamo v večernih ali nočnih urah. Potem pa je vlada prepovedala tudi to. Ves ta čas so bili sicer odprti supermarket, trafika in lekarna. A naš center je zelo velik in ni v stanju, da bi se preživljal samo s prebivalci miljske občine. Ko je z zadnjim vladnim odlokom gibanje med občinami postalo spet dovoljeno, so se k sreči vrnili tržaški kupci. Zelo nas veseli, da so nam ostali zvesti tudi v tem težkem trenutku,« je za Primorski dnevnik povedal direktor nakupovalnega središča Sergio Bavazzano, ki je postregel s podatkom, da so postopoma začele obratovati še druge nujne prodajalne, trenutno pa je odprta petina vseh trgovin.

Po pričakovanjih ima največ strank hipermarket Coop, pred katerim se je včeraj vila vrsta ljudi. Pa ne zato, ker bi bila v njem gneča, temveč zato, ker varnostnik spušča v supermarket enega po enega kupca. Od njih zahteva tudi, da si razkužijo roke z dozatorjem z razkužilom, ki stoji pred vhodom, in si nadenejo rokavice. Vsakega posebej vpraša tudi, če se namerava ustaviti pri oddelku za sadje in zelenjavo, ki se nahaja tik ob vhodu. Na ta način preverja, da se ne bi po nepotrebnem ustvarila prevelika gneča ljudi, v kateri ne bi bilo mogoče zagotoviti varnostne razdalje. Prav zaradi nadziranja števila obiskovalcev, v supermarketu ni nikjer videti gneče. Niti na blagajnah, kar bi ob normalnih sobotah dopoldne pričakovali.

»Izgubljeno bomo zelo težko nadoknadili. Naš center je lani zabeležil 2,5 milijona obiskovalcev. Če bomo letošnje leto končali z dvema milijonoma, bomo nadvse srečni. Seveda so to zelo optimistične napovedi,« je dejal sogovornik in v isti sapi dodal, kako dolgo pot so prehodili v zadnjih desetih letih. Ko so center odprli daljnega leta 2009, je v njem obratovalo le 14 trgovin, tisto leto pa so končali z 1,4 milijona obiskovalcev. V desetih letih so vse prostore oddali, tako da imajo v nakupovalnem središču malo več kot 50 trgovin, od katerih družba, ki je lastnica centra, letno prejme okoli štiri milijone evrov.

Bavazzano je tudi povedal, da je investicijska družba, ki je lastnica nakupovalnega središča, dobrostoječe podjetje, ki mu ni treba dihati na škrge. »Rešuje nas to, da smo v zadnjih letih uspeli na stran dati nekaj prihrankov, ki nam bodo še kako prav prišli v krizi, ki nas še čaka. V prihodnjih tednih se bomo sestali z najemniki komercialnih prostorov in se z njimi pogovorili o najemnih,« je krizno strategijo predstavil sogovornik, ki ni znal postreči s številom zaposlenih, ki so se zaradi krize znašli na čakanju. »Naši komercialni najemniki nam niso dolžni sporočiti teh podatkov. Zato ne vemo, koliko zaposlenih je na čakanju. Lahko pa povem, da v našem centru dela okoli 470 ljudi, temu številu pa je treba dodati še vse tiste, ki so povezani z dejavnostmi, ki nas oskrbujejo,« je dejal direktor Montedora.

Na vprašanje, če jim bo v tej krizni situaciji na pomoč priskočila Občina Milje, je sogovornik dejal, da upa na to. »Dokler se k nam ne bodo vrnile tudi slovenske in hrvaška stranke, bo promet zelo omejen. Stranke iz Slovenije in Hrvaške predstavljalo več kot polovico vseh naših kupcev. Ta številka je zadosten dokaz, kakšen izpad prihodkov bodo v teh mesecih utrpele dejavnosti v našem centru. Najtežje se bo pobral gostinski sektor, trda pa prede tudi frizerjem. Naj omenim tudi, da smo v zadnjem nadstropju mi redno prirejali otroške zabave. Na vse to lahko letos pozabimo. Ker bodo gospodarske posledice epidemije resne, bi bilo zelo dobro, če bi nam občinska uprava priskočila na pomoč pri nepremičninskem davku, ki je v našem primeru precej visok. Mi prispevamo skoraj 200 tisoč evrov letno. Ta davek se običajno plačuje junija, ki je tik pred vrati. Če bi plačilo preložili, bi nam pomagali v veliki meri. Plačilo komunalnega davka so denimo že preložili, koristno pa bi bilo, če bi za vse tiste dejavnosti, ki so bile ves ta čas zaprte, uvedli popuste na komunalne storitve,« je dejal direktor trgovskega centra, ki je izpostavil še en olajševalni ukrep, do katerega pa žel niso upravičene vse dejavnosti. Bavazzano je omenil 20-odstotni popust na najem manjših prostorov. »Popust je dobrodošel, a vladna uredba tega popusta ne predvideva za trgovine, ki imajo večjo površino. Supermarket posledično ni upravičen do te ugodnosti,« je vladno nerodnost ali delo v hitrici pokritiziral sogovornik, ki se boji, da se bo reševanje gospodarskih posledic pandemije zavleklo tudi v leto 2021.