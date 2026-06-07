Od danes poletni vozni red avtobusov in nova proga št. 70

Danes stopa v veljavo poletni vozni red podjetja Trieste Trasporti, veljal bo do vključno 13. septembra.

Vezna nit prilagojenega voznega reda je morje. Proga 7 bo pogosteje vozila med Miljami in Lazaretom, spet bo tudi ustavljala pri tamkajšnjem kampingu. Avtobusi proge 9 bodo v smeri Trga Irneri preusmerjeni do mestnih kopališč na koncu tržaškega nabrežja. Proga 19, ki vozi pozimi do Barkovelj, bo omejena do tržaške železniške postaje, na poti do Barkovelj jo bo nadomeščala proga 20. Ta bo torej povezovala Milje in Barkovlje.

Vsak dan bo med Ljudskim vrtom in miramarskim koncem barkovljanske promenade obratovala linija 36. Šolske linije 55, 56, 57 ter 58 ne obratujejo do septembra, z izjemo jutrišnjega dne in torka, zadnjih dni pouka. Večja novost je avtobus št. 70, ki povezuje vsak dan (vsakih 50 minut) nabrežinsko županstvo s Sesljanskim zalivom. Prva vožnja krene iz Nabrežine ob 7.50, zadnja iz zaliva ob 19.55. V preteklosti je ta proga povezovala, a le ob koncih tedna, zaliv z Vižovljami.

Vozni red tukaj.