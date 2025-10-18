V primeru širitve miljskega predora opozarjajo na težave v prometu

V primeru, da se miljska občina dokončno odloči za širitev predora, ki povezuje nabrežje z Ulico Roma, in za omejitev prometa na mandraču, naj prej poskrbi za novo prometno ureditev na svojem ozemlju, kajti dober del miljskih cest, tako kot so danes urejene, ne bi prenesel gostejšega prometa ali zastojev, ki bi nastali med in po delih. Na to opozarjajo nasprotniki širitve predora združeni v skupino GAG (Gruppo Alternative Galleria), ki so že januarja na Deželno upravno sodišče vložili priziv, v sredo v dvorani Millo pa predstavili svoje dejavnosti širši javnosti.

Srečanje sta vodila predstavnika skupine Piero Metullio in Sergio Norbedo v sodelovanju z občinsko svetnico Roberto Tarlao (Mejo Muja) in Jacopom Rothenaislerjem. »Ob koncu septembra je sodišče na obravnavi obdelalo vsebine našega priziva. Skupina je med junijem in avgustom sicer predstavila nove analize in študije, s katerimi dokazujemo, da občina pri oblikovanju projekta ni upoštevala posledic,« sta poudarila Metullio in Norbedo. Spomnila sta, da širitev predora bi voznikom skrajšala pot čez milje za 14 sekund pozimi in 5 poleti. Zanemarljiv čas, po mnenju skupine, ki ni vreden visokega stroška za infrastrukturno delo.