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Nesreča

V prometni nesreči izgubil nogo

Motorist je v Ulici Brigata Casale izgubil nadzor nad vozilom in trčil v obcestni znak

Spletno uredništvo |
Trst |
19. okt. 2026 | 18:55
    V prometni nesreči izgubil nogo
    Ponesrečenca so z amputiranim udom vred odpeljali v katinarsko bolnišnico
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V Ulici Brigata Casale je prišlo danes popoldne okoli 16. ure do prometne nesreče, v kateri se je hudo poškodoval 26-letni motorist. Po poročanju drugih tržaških medijev je moški vozil z Judovca, ko je v bližini tamkajšnjega krožišča izgubil nadzor nad motornim kolesom. Moški naj bi najprej poletel v zrak, na kar ga je odbilo v obcestni znak. Trk je bil silovit, motoristu je kovina odsekala desno nogo, v višini kolena. Na kraj so prihiteli lokalni policisti in reševalci službe 118, moškega so stabilizirali in ga z amputiranim udom vred odpeljali v katinarsko bolnišnico.

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