V prometni nesreči izgubil nogo

V Ulici Brigata Casale je prišlo danes popoldne okoli 16. ure do prometne nesreče, v kateri se je hudo poškodoval 26-letni motorist. Po poročanju drugih tržaških medijev je moški vozil z Judovca, ko je v bližini tamkajšnjega krožišča izgubil nadzor nad motornim kolesom. Moški naj bi najprej poletel v zrak, na kar ga je odbilo v obcestni znak. Trk je bil silovit, motoristu je kovina odsekala desno nogo, v višini kolena. Na kraj so prihiteli lokalni policisti in reševalci službe 118, moškega so stabilizirali in ga z amputiranim udom vred odpeljali v katinarsko bolnišnico.