Jezna generacija brez vodje

Podobe gorečih pouličnih barikad in razbitih izložb, ki so prihajale iz Milana in francoskih mest, so si resda podobne, vendar predhodno dogajanje kaže pomembne razlike. V Franciji je velika večina več sto tisoč udeležencev na shodih protestirala mirno. Nasilje so tudi oblasti pripisale predvsem zamaskiranim plenilcem, ki so delovali ob robu demonstracij. Zahteve pa so bile ves čas jasne: boljše razmere v šolah, pravičnejši dostop do univerz, višje plače in pokojnine, nižji življenjski stroški ter zaščita javnih storitev.

V Milanu so bile zahteve prvotnega protesta proti draginji sicer objavljene, toda pri skupinah, ki so razbijale in plenile, skupne politične platforme zaenkrat ni mogoče prepoznati. Policija je po nedeljskih izgredih pridržala 271 ljudi, med njimi 220 mladoletnih, nekateri so bili 12-letni otroci. Mladi so v Milan prišli iz predmestja in zaledja ter drugih krajev Lombardije. Med njimi so bili Italijani, tujci in pripadniki druge generacije priseljencev. Preiskovalce zato bega predvsem odsotnost vodstva in organizacijske povezave.

Italijanski sociologi opozarjajo na frustracijo mladih, ki so nenehno izpostavljeni simbolom potrošniškega uspeha, vendar do njih nimajo dostopa. Zanje ni naključje, da glavna tarča napadov niso bili nujno najdražje trgovine, ampak tiste s supergami in oblačili, ki predstavljajo status, h kateremu ti mladi težijo. Družba namreč proizvaja želje, ne pa tudi poti do njihove uresničitve.

Včeraj je izgrede odločno obsodil tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. Dodal pa je, da so se odprla številna kompleksna vprašanja, ki jih je treba preučiti z različnih zornih kotov. »Potrebna je temeljita analiza,« je ocenil predsednik Mattarella.

Italijanska vlada naj bi že jutri sprejela izredno uredbo o javnem redu, v katero bi vključila nekaj zaostritev določb zakona o varnosti, ki je bil sprejet aprila letos. Po poročanju tiskovne agencije Ansa poleg krepitve prisotnosti in pooblastil policije preučujejo še razširitev možnosti za preventivno pridržanje izgrednikov in nasilnežev, tudi na mladoletnih. Razmišljajo o prepovedi javnega zbiranja za posameznike, dokazano vpletene v dejanja skupnega nasilništva.