V reki Timavi živi tujerodna meduza

V podzemnem delu reke Timave so predstavniki tržaških znanstvenih in jamarskih organizacij odkrili DNK tujerodne vrste sladkovodne meduze Craspedacusta sowerbii, ki je značilna za azijsko okolje. Vzorec so pobrali v jami Luftloch med Trebčami in Fernetiči. Odkritje, ki je sad sodelovanja tržaške univerze, speleološkega društva Società Adriatica di Speleologia in tržaškega naravoslovnega muzeja, dokazuje, da omenjena meduza živi v kraškem vodnem podzemlju. Skupina raziskovalcev je uporabila inovativne tehnike okoljskega DNK-ja, ki omogoča odkritje genetskih sledov različnih organizmov in njihovo identifikacijo, tudi kjer jih je težko opazovati. Sladkovodna meduza Craspedacusta sowerbii živi na Kitajskem in ni nevarna za človeka, njen vpliv na kraške ekosisteme pa bo predmet nadaljnjih raziskav. Omenjeno meduzo so strokovnjaki tržaškega naravoslovnega muzeja od leta 2016 opazovali tudi v Sloveniji v reki Reki oz. Timavi.