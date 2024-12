V Repnu so zaprli vaški market

Po desetletjih delovanja je repenski vaški market, kljub pozitivnemu poslovanju, na božično vigilijo zaprl svoja vrata. Splošna želja je, da bi ga čim prej lahko spet odprli, zaenkrat pa je vzporedna prioriteta tudi, da bi starejšim osebam zagotovili nemoteno dobavo jestvin.

»O tem zaprtju sem izvedela meseca oktobra in takrat smo začeli delati na tem,« je Primorskemu dnevniku razložila repentabrska županja Tanja Kosmina. Nekateri vaščani so že takrat hoteli zbirati podpise, županja pa se je obrnila na vodstvo podjetja In’s (veriga je del skupine PAM), ki je imelo v rokah market na vaškem trgu. Za odločitvijo prodajalne stoji podjetje, razlogi pa so bolj zapleteni kot ekonomski kazalniki. Ti so bili namreč, poudarja županja, vsekakor pozitivni.

Zdravstveno podjetje Asugi je namreč izvedlo rutinski pregled prodajalne, med katerim se je izkazalo, da ima objekt marsikatero pomanjkljivost. Županja je med kritičnimi točkami omenila dotrajane hladilnike, pa tudi kritično stanje poda in sten. Asugi je upraviteljem po njenih navedbah dal mesec časa, da bi se prilagodili vsem predpisom. V teh tednih je podjetju tudi uspelo nekaj stvari urediti. »Ni pa šlo vse tako, kot bi moralo,« je poudarila Kosmina. Novembra so se zato odločili za zaprtje prodajalne.

Zaprtje trgovine ni le hud udarec za Repen, katerega prebivalci nimajo alternativnih rešitev za vsakdanje nakupe, temveč za širši kraški prostor. V prodajalno na repenskem trgu so, med drugim zaradi ugodne lege in obilice parkirnih mest, zahajali tudi prebivalci Zgonika, Briščikov, Vogelj in Dola, torej tudi s sežanskega konca.

Zgodbe pa še ni konec. V repentabrski občini ostaja odprta trgovina z jestvinami pri Fernetičih, ki pa je za prebivalce Repna, predvsem za tiste brez osebnega avtomobila, znatno manj ugodna kot market na repenskem trgu. Avtobusne povezave med Repnom in sosednjimi vasmi pa, poudarja Kosmina, niso dovolj redne in pogoste, da bi lahko starejši brezskrbno hodili po nakupe z njimi. Zato snuje Občina Repentabor, v sodelovanju s pristojnimi socialnovarstvenimi službami, prevoz starejših občanov po nakupe s kombijem.

Kraške socialnovarstvene službe razpolagajo namreč z dvema kombijema, s katerima bi od polovice januarja tedensko zagotovili prevoz do najbližjih supermarketov starejšim prebivalcem Repna. V poštev bi tako prišle prodajalne na Opčinah in pri Fernetičih, je dejala Kosmina, ki je glede te prehodne rešitve dokaj optimistična. V isti sapi se je tudi javno zahvalila zadnjima uslužbencema prodajalne, ki sta predvsem med pandemijo bila Repnu v izredno oporo.