V ribniku v parku Vile Revoltella zaradi vročine poginilo več rib

V ribniku v parku Vile Revoltella v Trstu je danes poginilo več rib, med njimi štirje krapi in dvajseterica manjših rib. S hitrim posredovanjem so strokovnjaki agencije za okolje Arpa, ki so jih na kraj poklicali gozdarski policisti, rešili štiri večje japonske krape in vse želve. Na mestu so bili tudi lokalni policisti.

Tehniki so ugotovili, da se je kisik v vodi zaradi vročine zmanjšal za 30-odstotkov, pri čemer so ob pomoči lokalnih policistov znova zagnali fontano, kar je pripomoglo k boljši oksigenaciji. Z vodo, ki jo je pripeljala cisterna, so nato v ribniku znova vzpostavili ustrezne razmere.