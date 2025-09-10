V Rimu dosegli sporazum za prodajo tovarne Adriatronics

Na današnjem srečanju v Rimu so na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo dosegli sporazum za prodajo žaveljske tovarne Adriatronics (nekdanje Flextronics), ki je trenutno v lasti nemškega investicijskega sklada FairCap. Odkupila jo bo družba Star Tech Industries, ki je v petdesetodstotni lasti sklada Star Tech Ventures (italijanske podružnice sklada Mountain X, ki deluje na področju vesoljske industrije in obrambe) ter petdesetodstotni lasti družbe Segner Limited, ki je strateški partner in imetnik intelektualne lastnine podjetja Newphotonics. Slednje se ukvarja z načrtovanjem, razvojem in proizvodnjo polprevodnikov za podatkovne centre. Sporazum med drugim predvideva ohranitev vseh 333 zaposlenih pri Adriatronicsu, pravzaprav naj bi kupec nameraval še povečati delovno silo.

Vest sta sporočila deželna odbornika Alessia Rosolen in Sergio Emidio Bini, ki sta bila prisotna na omizju.