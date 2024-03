V Rižarni so se začela preureditvena dela

Z naložbo, vredno 540.000 evrov, nameravata Občina Trst in italijansko ministrstvo za kulturo dati Rižarni nov blišč, ta pa bo obenem po delih dostopnejša in bolj funkcionalna. Dela, ki so se na zunanjem delu Rižarne v Ulici Rio Primario že začela, je novinarjem včeraj predstavila odbornica tržaške občine za javne naložbe Elisa Lodi (Bratje Italije).

Rižarna bo v naslednjih mesecih - dela bodo predvidoma trajala do 30. oktobra - pridobila nova vhodna vrata, predvsem pa dvigalo, ki bo tudi posameznikom s posebnimi potrebami omogočilo dostop do konferenčne dvorane v prvem nadstropju in do novega arhiva v drugem nadstropju. Konferenčna dvorana v prvem nadstropju bo tudi deležna gradbenega posega. Zmogljivost dvorane bo povečana na 150 gostov, kar bo, kot so zapisali v načrtu, omogočilo prirejanje »odmevnejših posvetov«. Pri tem bodo uporabili nekatere doslej uskladiščene klopi, ki jih je zarisal arhitekt Romano Boico (ta je nekdanjo luščilnico riža preuredil v muzej), enake tistim, ki so tam že v rabi. Tu naj bi v prihodnje uredili tudi dokumentacijski center.

