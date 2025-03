V Romea in Julijo srednješolci vključili lastno zgodbo

V časih, ko doživljamo veliko hitrih sprememb na vseh področjih, se veča tudi razdalja med generacijami, njihovimi vizijami in prioritetami. Zato bi najstniki najraje sami spregovorili o sebi. Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka je to upoštevalo, ko je pred dvema letoma dalo pobudo za dramsko delavnico, na kateri naj bi člani Mladinske skupine sestavili besedilo za dramsko predstavo.

Mentorstvo in režijo je v sodelovanju z Alenko Vidrih prevzela Nicole Starc, ki je o dramaturgiji projekta povedala: »Startali smo iz razmišljanja o svetu, ki jim ne pripada oz. o nevarnem urbanem okolju. V pogovorih z odraslimi so se spraševali o razlikah med življenjem v mestu in na vasi, kar je vodilo do teme nasilja, ki so ga oni povezali z najbolj znano zgodbo o sovraštvu in ljubezni, dramo Romeo in Julija. Postavili so jo v kontekst uprizoritve šolske skupine in vsak si je dejansko krojil vlogo po meri. Prav tako so se sami odločili za vključitev pevskih in plesnih točk.«

Premiera je bila v nedeljo v nabito polnem Kulturnem domu Prosek Kontovel, kjer je osmerica uigranih protagonistov nagovorila gledalce z življenjsko modrostjo: »Ljubezen je kot čebula: včasih smrdi, včasih diši.« Najmanj prijazna vonjava je prav gotovo tista zelo razširjene agresivnosti odnosov, ki so jo srednješolci poskusili prikazati z gledališčem v gledališču, z zgodbo o pripravi na šolsko uprizoritev Shakespearjeve drame, med katero se tudi zunaj fikcije dogajata tako ljubezen kot prepir, saj se vse začne pri fantovskem tovarištvu in se zaključi na urgenci.

Romeo in Julija ali presneta ljubezenska zgodba je potovanje okrog čustev najstnikov, ki so jih člani skupine dobro karakterizirali. Vsak je imel seveda dvojno vlogo: v šolski skupini in v drami.