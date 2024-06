V Saležu svojci pogrešajo 69-letno Stanko Mokole. Za njo so se od včerajšnjega popoldneva izgubile vse sledi. Zadnjič so jo očividci videli včeraj popoldne okrog 17.15, ko je na glavni cesti pri Samatorci hodila proti Praprotu. Ve se, da je bila oblečena v temno zimsko jakno. Gospa boleha za Alzheimerjevo boleznijo. O izginotju so svojci obvestili pristojne organe. Kdor bi jo videl, je naprošen, da pokliče na telefonsko številko +386 (0) 51214463.