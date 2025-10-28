V Saležu se pričenja tečaj šivanja noš

SKD Rdeča zvezda vabi jutri ob 20. uri v društvene prostore v Saležu (Salež 66) na predstavitev novega tečaja šivanja narodnih noš, ki poteka v okviru projekta Ženska duša v barvi in vezenini. Tečaj, ki bo potekal v prostorih nekdanje šole Lojze Kokoravec - Gorazd v Saležu, bo spet vodila domača šivilja Silva Perčič, ki že leta vodi tečaje šivanja, krojenja in vezenja noš, od A do Ž torej.

Zanimanje za kraško nošo v zadnjih letih narašča in vse več je žensk in deklet, ki se odločijo, da si bodo same sešile obleko. Načeloma bo tečaj tudi letos potekal ob sredah, najbrž spet v dveh izmenah, gleda na spet veliko povpraševanje. Šivilja bo tečajnice spremljala od 9. do 11. ure, pod večer pa od 18.30 do 22.30. »Pred tremi leti se je pokraški ohceti na tečaj vpisalo 60 žensk. Nekaj jih je zmanjkalo, naposled pa jih je tečaj zaključilo ve kot 30,« je povedala.

Zanimivo je, da se za tečaj ogrevajo tudi najmlajše, se pravi osnovnošolke in srednješolke, ki bi se rade naučile šivati. »Ko bi se zbrala manjša skupinica, bi zanje poskrbeli za poseben tečaj. Da bi jim približali svet kulturne dediščine in jih uvedli v spretnosti šivanja,« je povedala.

Vabljene so vse, ki ljubijo nošo in bi rade spoznale bogastvo barv in vezenin. Tudi take, ki še niso v življenju ničesar sešile. Začelo se bo namreč z osnovami, šivilja pravi, da ni nič težkega, saj so noše šivale preproste ženske. Za dodatne informacije lahko pokličete na 340 9763900.