V Sesljanu je na cesti proti Vižovljam, nedaleč od restavracije Tre noci, malo pred 15. uro avtomobil podrl 87-letno žensko. Kot kaže, je utrpela hujše poškodbe. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in policisti. Z reševalnim vozilom, ki je prispelo iz Križa, so jo prepeljali v bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo.