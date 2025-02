V Sežani dolga tradicija pljučne rehabilitacije, tudi v jami

Sežanska bolnišnica je bila v preteklosti tesno povezana s Trstom. Zgradili so jo leta 1936 za zdravljenje pljučnih bolezni, del bolnišničnih kapacitet pa je bil tedaj namenjen prebivalstvu tržaškega zaledja za revitalizacijo zdravstvenega stanja predvsem otrok (šlo je zlasti za preventivno dejavnost proti tuberkulozi) in žensk, ki so delale v Trstu v tobačni industriji.

Še danes ohranja bolnišnica v Sežani svoje poslanstvo. To je edina v Sloveniji, ki izvaja prav poseben program v sklopu pljučne rehabilitacije, in sicer program speleoterapije (to je pljučne rehabilitacije v jami). Veliko zgodovinskih virov, ki poročajo o bolnišnici, pa še vedno hranijo v nekaterih tržaških arhivih, smo odkrili med obiskom bolnišnice, po kateri so nas pospremili direktorica Bolnišnice Sežana Vanja Debevec, strokovna direktorica Anna Marija Tašev in pulmolog na oddelku pljučne rehabilitacije Marjan Koterle.