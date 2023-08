V sežigalnico odpeljali več kot 2000 zavojev kokaina (FOTO in VIDEO)

Finančni policisti so včeraj s poveljstva v Ulici Giulia odpeljali v sežigalnico v Ulici Errera 2194 zavojev kokaina, del enega največjih zasegov kokaina v Evropi doslej. Potrditev vesti je prispela danes. Konvoj devetih vozil je zjutraj krenil iz Ulice Giulia in odpeljal v smeri sežigalnice, kjer so mamilo uničili. Pred sežigalnico sta bili na morju v plovnem kanalu tudi dva patruljna čolna finančne policije. Uničeno mamilo bi bilo doneslo na črnem trgu od 240 do 500 milijonov nezakonitega dobička.

Gre za zaključek obsežne akcije pod vodstvom protimafijskega urada, ki so jo finančni policisti izvedli med majem 2021 in majem 2022. Aretiranih je bilo več pripadnikov kalabrijske mafije in t.i. zalivskega klana v Kolumbiji, paravojaške kriminalne združbe, ki je s kokainom oskrbovala ves svet.