V Škednju praznično večerno odprtje

Škedenj, ali pa naselje najboljših pekov celega avstrijskega imperija, kot so določila nekdanja veličanstva z dunajskega dvorca, bo letos prvič prizorišče poletnega praznika pod zvezdami v organizaciji tržaške občine. Bolj kot kulinariko pa bodo Škedenjci tokrat predstavili svoje kulturno bogastvo ter priredili zabavo, in sicer v soboto od 17. ure dalje. Takrat bo najprej zaživel bolšji sejem. Do poznega v noč se bodo na ulicah vrstili še koncerti in druge prireditve. Trgovine in muzeji bodo tudi zvečer odprti, na ulicah bodo namestili stojnice z ročno izdelanimi in rabljenimi predmeti, obiskovalci pa se bodo lahko varno sprehajali po mestni četrti, saj bo zaprta za promet.

Škedenj pod zvezdami (Servola sotto le stelle) prirejata v sodelovanju s tržaško občino Slovensko deželno gospodarsko združenje in stanovska organizacija Confcommercio.