V Škednju zaživela nova svetovalnica

V prostorih krožka Stranke komunistične prenove Jure Canciani v Škednju, v Škedenjski ulici 114/A1, so odprli novo svetovalnico in informacijsko točko, kjer bodo dvakrat tedensko nudili pomoč krajanom glede vseh večjih potreb današnjega časa: od dostopa do digitalnih storitev in premagovanja osamelosti do urejanja stanovanjskih, zdravstvenih in pokojninskih vprašanj. Svetovalni center je po daljšem premoru - v Škednju so ga v okviru projekta Un’idea per una Servola migliore (Ideja za boljši Škedenj) odprli pred leti, zaprli pa po koncu pandemije covida-19 - spet zaživel na pobudo nekaterih krajevnih društev in v sodelovanju s sindikatom upokojencev SPI CGIL. Pobudniki so slovensko kulturno društvo Ivan Grbec, kulturno društvo Tina Modotti in krožek Arci Falisca.

»Z odprtjem infotočke želimo pozitivno vplivati na počutje krajanov, prisluhniti njihovim potrebam in zmanjšati splošen občutek osamljenosti. Še posebej v tem trenutku naraščajočega individualizma želimo slediti načelom skupnosti in solidarnosti,« je na odprtju svetovalnice dejal Stefano Borini iz sindikata SPI CGIL. Povedal je, da bo center za občane odprt ob ponedeljkih med 10. in 12. uro ter ob sredah med 17. in 19. uro. Organizirali bodo tudi tematska srečanja z izvedenci z različnih področij. Glede na to, da bo s 3. avgustom zapadla veljavnost papirnatih osebnih izkaznic, bodo ponujali tudi pomoč za pridobitev novih elektronskih izkaznic.