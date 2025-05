V Slivnem predaja novih tabel z ledinskimi imeni

V vasi Slivno bo jutri praznično. Jus Slivno prireja namreč v sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina dogodek Slivenska pomlad, v sklopu katerega bodo namenu predali nove table z izvirnimi hišnimi in ledinskimi imeni. Obenem bo to priložnost za spoznavanje vaških znamenitosti in okolice.

Dogajati se bo začelo že ob 9.30, ko bo z vaškega »trga« K’ržada (pri cerkvi) krenil pohod po Pešpoti Slivno pod vodstvom Zvonka Legiše. Prijave bodo zbirali od 9. ure dalje, za udeležbo bo treba odšteti 10 evrov, v zameno bodo udeleženci dobili malico in kosilo. Nezahtevna pot (ki pa zahteva seveda primerno obutev) bo udeležence popeljala mimo najbolj zanimivih vaških kotičkov, kot so na primer ostanki gradišča, jama in vaška kala. Nanje so pri slivenskem jusu posebno ponosni in so pred leti poskrbeli za njuno prenovo. Kot nam je pojasnil predsednik Erik Masten, bo pohod trajal dobri dve uri, predvidenih pa je več vmesnih postojank.

Uradna slovesnost bo ob 12. uri pred vaško cerkvijo sv. Marije Magdalene. Tu so predvideni razni nagovori, na primer devinsko-nabrežinskega župana Igorja Gabrovca, nastop Godbenega društva Nabrežina ter Vokalne skupine Vihar. Sledilo bo odkritje in blagoslov nove informativne table.

Za udeležence pohoda je nato predvideno kosilo, vsem pa bodo na voljo stojnice s hrano in pijačo ter ples z ansamblom Rujni muzikanti. Popoldne bo možen tudi ogled jame Pejca v Lazcu.

V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na soboto, 17. maja. A vse kaže, da bo jutri v Slivnem sončno.