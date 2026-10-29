Maja Corsi in Stefan Tomsič s še bolj ambicioznimi cilji

Potem, ko se je po lanski sezoni športno upokojila umetnostna kotalkarica openskega Poleta Metka Kuk, sta trenutno najboljša slovenska kotalkarja v Italiji na Goriškem. Pred kratkim, kot smo že poročali, sta oba nastopila na svetovnem prvenstvu v Paragvaju.

V starostni skupini mladink se je morala Maja Corsi, ki brani barve slovenske reprezentance, na paragvajskem »mundialu« zadovoljiti z 9. mestom. »Pravzaprav nisem zadovoljna s končno uvrstitvijo, saj sem bila po kratkem programu šesta. V dolgem programu mi je bila žal usodna huda napaka,« je ocenila Corsi, ki jo konec letošnjega šolskega leta čaka matura na goriškem znanstvenem liceju Simona Gregorčiča. Letošnja sezona je bila za 18-letno Majo zelo naporna. »Kakovostni nivo se viša iz leta v leto in moja generacija kotalkaric je zelo nadarjena in konkurenčna. Letos sem pri kotalkarskem klubu Renče veliko trenirala s svojo trenerko Saro Pregelj. Povrh tega mi je bil v veliko pomoč trener Cristian Travaccio, pri katerem sem trenirala tudi v Benetkah. Treningi so bili naporni, a so mi bili v veliko pomoč. Povrh tega tudi sama treniram gibljivost,« je še dodala Goričanka, ki je na evropskem prvenstvu zasedla 6. mesto, v svetovnem pokalu pa je bila v Garmischu v Nemčiji 4., v finalu v Ceseni pa 5. V Sloveniji pa je pometla z vso konkurenco in se je šestič zapored okitila z državnim naslovom. »Sezona se je po svetovnem prvenstvu zaključila in po krajšem počitku se bom že začela pripravljati na novo, v kateri bom prestopila starostno kategorijo, saj bom tekmovala za članice, kar bo zame nov izziv. Zavedam se, da bo preskok težak, a to me ne straši. Še bolj bom trenirala in še bolj se bom potrudila,« je še povedala Corsi in dodala, da je zaradi tekmovanj in treningov večkrat odsotna v šoli. »A na srečo mi profesorji pridejo na roko, za kar sem jim zelo hvaležna..«

S slovensko reprezentanco je v Paragvaju tekmoval tudi Stefan Tomsič (letnik 2003), ki je v članski kategoriji zasedel solidno 14. mesto. »Rezultat je dober, saj sem pričakoval nižjo uvrstitev. Na svetovnem prvenstvu sem nasploh prvič tekmoval, zaradi tega sem zelo zadovoljen,« je svoj nastop v Paragvaju ocenil 23. letni kotalkar iz Sovodenj, ki od leta 2021 nastopa za openski Polet. Na openskem Pikelcu trenira pod taktirko izkušenega Mojmirja Kokorovca. Pred tem je Tomsič od sedmega leta starosti nastopal za sovodenjsko Vipavo. »Kotalkarsko sem kot otrok in nato fant dozoreval na kotalkališču na Peči, nato sem se odločil za Opčine. V Trstu namreč tudi študiram na Fakulteti za jezike in književnost in hkrati tudi učim na tehniškem višješolskem zavodu Žige Zoisa,« je povedal Tomsič, ki se je leta 2019 odločil, da bo prestopil v slovensko reprezentanco. Pred tem je bil kar nekaj sezon tudi član »azzurrov«. Tomsič je lani tekmoval v svetovnem pokalu in je v finalu osvojil končno 9 mesto. V lanski sezoni je tekmoval tudi v evropskem pokalu. »Pred pomembnimi tekmovanji treniram tudi dvakrat dnevno, odvisno pač od cilja in obdobja. Po nastopu na svetovnem prvenstvu v Paragvaju sem si privoščil malo odmora, saj se mora telo dobro odpočiti od napornih treningov in tekmovanj. Nato pa se bomo pri Poletu že začeli pripravljati na tradicionalno božično revijo, ki bo decembra na sporedu na Pikelcu. Tudi to je zelo zahtevno, četudi ni tekmovanje(se zasmeje),« je poudaril Tomsič in dodal: »V prihodnji sezoni bom še naprej tekmoval v članski kategoriji. Ciljal bom na čim boljši rezultat na slovenskem državnem prvenstvu. Še naprej bom treniral na Opčinah. Potrudil se bom, da bom še napredoval, saj vem, da sem tega sposoben.«