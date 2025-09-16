V središču Trsta noro nočno zasledovanje

V središču Trsta je bilo prejšnjo noč kot v kakem akcijskem filmu. Tržaški karabinjerji so včeraj sporočili, da so pred dnevi v Ulici Milano ponoči zasledovali bel avtomobil lancia y, ki je nevarno vijugal po cestišču. Opazili so ga okoli 22.45 in ga poskušali ustaviti. Voznik pa je pritisnil na plin in odpeljal dalje. Zasledovali so ga približno en kilometer, vse do Ulice Catullo pod Škorkljo, kjer se je vozilo končno ustavilo.

Brez vozniškega dovoljenja

Voznik pa se ni dal, hitro je izstopil iz avtomobila, v katerem je bil še en moški, in jo naprej mahnil peš. Poskusil se je skriti na dvoriščih različnih stanovanjskih blokov in na nadstrešku zasebne stavbe. Karabinjerji pa so mu na koncu tudi s pomočjo kolegov z rocolske postaje le prišli na sled, so pojasnili v sporočilu za medije.

Ugotovili so, da gre za 53-letnega italijanskega državljana iz Trsta, starega znanca varnostnih organov, ki je pregloboko pogledal v kozarec. Zaudarjal je po alkoholu, imel solzne oči, težko govoril in s težavo ohranjal ravnotežje, so njegovo stanje v sporočilu opisali karabinjerji. Moški se je upiral in ni hotel opraviti alkotesta. To pa še ni bilo vse. Preverjanje v podatkovni bazi je pokazalo, da so mu leta 2021 odvzeli vozniško dovoljenje na osnovi sklepa prefekta. Za volan je, skratka, sedel vinjen in brez vozniškega dovoljenja.

53-letniku so naložili vrsto kazni in za tri mesece zasegli avtomobil, katerega lastnica je mati sopotnika. Tudi ta, tako kot voznik, s karabinjerji ni hotel sodelovati, so navedli.