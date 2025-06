Lokalni policisti so v trgovini v središču Trsta zasegli 20.662 kadilskih pripomočkov, ki niso imeli ustreznih dovoljenj za prodajo. Lastnik jih je skrival pod blagajno, so danes sporočili. Šlo je zlasti za papirčke za zvijanje tobaka. Poleg teh pa so nezakonito prodajali še nekatere druge izdelke.