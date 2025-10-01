V Starem pristanišču premeščajo migrante

V Starem pristanišču v Trstu so varnostni organi danes ob 7. uri začeli premeščati migrante, ki noči preživljajo ob tamkajšnjem vhodu nedaleč stran od železniške postaje. Po trenutnih podatkih gre za približno 150 ljudi. V glavnem so to moški, ki so v mesto po balkanski poti prepešačili sami. Nekaj pa je tudi manjših družin. Premšečanje, ki poteka pod okriljem tržaške prefekture, naj bi potekalo v sproščenem vzdušju. Danes med drugim mesto prečešava burja in imajo glavno besedo jesenske hladnejše temperature.

Na kraju so tudi predstavniki Karitasa in različnih organizacij, ki vsakodnevno stojijo ob strani migrantom. Najprej so bili na vrsti postopki legitimacije. Migrante bodo nato namestili na avtobuse in prepeljali v različne sprejemne centre na severu Italije.