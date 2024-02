Včeraj je prišlo do hujše prometne nesreče v Štivanu, v kateri je avtomobil iz nepojasnjenih razlogov zaletel v obcestni zid. V njem sta se vozila dve osebi, na kraj nesreče pa so prihiteli karabinjerji osebje 118 in gasilci, ki so ponesrečenca pomagali izvleči iz avtomobila.

Moškega so z rdečo triažno kodo prepeljali v tržiško bolnišnico, žensko pa z zeleno triažno kodo v katinarsko.