V svet bi radi šli skupaj

Morda bo res prišel čas, ko bo steklenica belega vina z napisom Collio prodana za tisoč evrov in bo (sicer italijansko) ime vinorodnih gričev znano tako kot Bordeaux ali Montalcino. Za tak uspeh pa je treba nekje začeti, posaditi prvo seme, ki bo s pomočjo skrbne roke pognalo.

Semena so po briških gričih sicer že zdavnaj posadili. Na italijanski strani meje se na 1500 hektarjih vinogradov številni vinarji že ponašajo z zaščitenim geografskim poreklom in vrhunskim vinom. Med te sodi tudi belo briško vino, nekoč Coglianer ali Görzer Weisswein, Collio bianco, ki je po mnenju nekaterih vinarjev iz konzorcija Collio eden od simbolov območja in se zato s tem imenom predstavlja v svetu. »Bodimo prepoznavni s skupnim imenom, načinom proizvajanja in grafiko ter pojdimo v svet z imenom kraja, ki ga naše vino predstavlja.« Tako je Kristian Keber povzel projekt Collio DOC - Vino da uve autoctone (vino iz avtohtonega grozdja), ki je nastal že pred izbruhom pandemije, uradno predstavitev v Furlaniji - Julijski krajini pa doživel v soboto v tržaški kavarni San Marco z večerjo in degustacijo.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.