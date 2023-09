Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali na Trgu Canestrini v svetoivanskem parku, kjer sta trčila skuter in kolo. Moški in ženska, stara 30 oziroma 35 let, sta se poškodovala. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom, jima je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.