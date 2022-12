V svobodi kulturno orodje, da ločimo dobro in zlo

81 let je minilo, odkar so na openskem strelišču pod fašističnimi kroglami padli obsojenci na smrt na drugem tržaškem procesu. Na sončno a ledeno mrzlo nedeljsko popoldne se je na kraju usmrtitve zbrala manjša množica ljudi, ki so jim dragi ideali antifašizma, svobode in demokracije. Slovesnost v priredbi VZPI-ANPI, ki jo je povezovala tabornica Rodu Modrega vala Nina Kovačič, je kot po tradiciji uvedlo polaganje vencev, ki ga je z žalostinko pospremila združena Moška vokalna skupina Tabor in Stane Malič pod vodstvom Davida Žerjala. Z izborom uporniške pesmi se je ustreljenim poklonil tudi Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič z dirigentko Pio Cah, po koncu proslave pa v Prosvetnem domu člani ansambla Ovce in otroški zbor Kraški Kajuhovci.

Kovačičeva se je obregnila ob neskončno zgodbo parka miru. Na openskem strelišču namreč še vedno poka strelno orožje, kljub zagotovljenim finančnim sredstvom pa do ureditve kraja spomina še ni prišlo. Hkrati pa je izrazila zadovoljstvo nad obsodbo Francesca Cluna; vodja tržaških neofašistov skupine CasaPound bo moral zaradi mazanja pročelij društev Tabor in France Prešeren plačati globo in odškodnino.