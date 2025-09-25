V Tanzaniji nadaljuje delo Franca Basaglie

Beseda »tupo« v jeziku swahili pomeni »pripravljen sem«. Tako je ime skupnosti v mestu Mwanza v Tanzaniji ob Viktorijinem jezeru, ki jo vodi misijonar kanosian Stefano Visintini. Skupnost, ki premore tri zidane hišice z dvanajstimi ležišči, predstavlja varen kraj za duševne bolnike. Duhovnika pri njegovem delu navdihuje nauk psihiatra Franca Basaglie, ki nosi zaslugo za zaprtje umobolnic v Italiji in emancipacijo psihiatričnih bolnikov.

Eden glavnih podpornikov projekta v afriški državi je stalna konferenca za duševno zdravje Franco Basaglia Copersamm, ki jo vodi psihiatrinja Giovanna Del Giudice. Ravno konferenca Basaglia je včeraj v Novinarskem krožku predstavila humanitarni projekt v Tanzaniji in spletno nabirko donacij za njegovo podporo. Za ta namen so na tej povezavi odprli spletno nabirko denarja. Vsakdo lahko že z majhno donacijo pripomore k nabavi zdravil ter plačilu položnic in drugih stroškov skupnosti Tupo.