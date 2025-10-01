V tovarni Tirso se začenja odpuščanje

V tekstilni tovarni Tirso pri Miljah se danes začenja kolektivno odpuščanje zaposlenih. Več kot 150 ljudi, v glavnem žensk, naj bi prejelo odpovedna pisma, saj ni prišlo do dogovora, ki bi saniralo stanje. »Dežela Furlanija - Julijska krajina že razvija aktivne politike zaposlovanja,« je napovedal Andrea Rizzo, tržaški vodja sindikata Uiltec UIL, »glede na to, da povprečna starost zaposlenih presega 50 let in da je povpraševanja za kompetence, ki jih imajo na področju tekstilne industrije, malo.«

Tirsov obrat, je spomnil sindikalist, je bila ena od zadnjih tovarn preje v Evropi. Deželna odbornica za delo Alessia Rosolen je v preteklih dneh obljubila, da bo deželna vlada FJK podpirala podjetja, ki želijo zaposliti nekdanje zaposlene. Še naprej pa ostaja upanje, da se za pogajalsko mizo pojavi nov investitor. Za miljsko tovarno so se sicer že zanimali. Pred časom je kazalo, da bo težave rešila pordenonska družba Roncadin, proizvajalka zamrznjenih pic. Napovedala je prevzem tovarne in posledično rešitev krize, naposled pa je načrt zaradi povišanih stroškov opustila.