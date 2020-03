V trafikah časopisi ne gredo v prodajo

Ohromitev javnega življenja zaradi koronavirusa je dodobra spremenila tudi življenje prodajalcev v trafikah. Te spadajo v tisto skupino prodajaln, ki lahko poslujejo v trenutnih izrednih razmerah, a pod pogojem, da stranke postrežejo z rokavicami in zaščitnimi maskami. Z vsem tem so so lastniki kioskov opremili. A tudi to ni dovolj, da bi stranke v kiosk hitele po najbolj sveže novice o dogajanju v Italiji in po svetu, v katerem je vse podrejeno koronavirusu.

To nam je zaupala večina prodajalcev v mestnem središču, ki stranke v svoje kioske spuščajo eno po eno, kot določajo pravila o socialni distanci. V teh dneh popolne izolacije je strank bolj malo. Kot je povedal prodajalec v Ul. Santa Caterina, se je v njegovem kiosku prodaja časopisov in revij prepolovila. »Če sem pred to krizo prodal 50 lokalnih dnevnikov na dan, jih zdaj ne prodam več kot deset. Od glavnih italijanskih dnevnikov prodam po največ dva izvoda na dan. Z zaprtjem restavracij, hotelov in pisarn smo izgubili zveste stranke, ki so vsak dan kupovale časopise. Pomislite samo na to, da je hotel Hilton, ki je svoja vrata odprl pred nedavnim, domov poslal vse svoje zaposlene. Pošta nasproti mojega kioska je zaprta, pa tudi zobozdravstvene ambulante, ki redno kupujejo revije, so zaprte. Katastrofa. Ne vem, če se mi sploh splača odpirati kiosk za tako majhno število strank. Ne s finančnega ne z zdravstvenega vidika. Vsak dan, ko odprem prodajalno, tvegam, da se okužim. Za kakšno ceno? Za nekaj evrov dnevnega inkasa,« je vidno obupan dejal prodajalec.