V trčenju hudo poškodovan dostavljavec hrane

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči malo po 20. uri posredovali v Ulici D’Annunzio, kjer je v križišču z Ulico Conti avtomobil, ki ga je vozil varnostnik, podrl dostavljavca hrane, ko je ta že stopil s skuterja. Nosil je še čelado. Udarec je bil silovit. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo pomoč in ga je intubiralo. Nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.