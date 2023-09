V trčenju skuterja z avtobusom umrl 56-letni zdravnik

V nesreči, ki se je pripetila ob 13.40 v križišču med Ulico Marchesetti in Ulico Biasoletto, je umrl skuterist, 56-letni zdravnik Lorenzo Urbani. Ko se je po Ulici Marchesetti spuščal proti središču mesta, je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom in je trčil v nasprotno vozeči avtobus ter padel in nezavesten obležal pod njim. Na kraj so z reševalnim vozilom in z zdravniškim avtomobilom prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ga intubirali in ga nato v hudem zdravstvenem stanju odpeljali v katinarsko bolnišnico. Med vožnjo je doživel zastoj srca, pri čemer so ga oživljali. Kljub vsem prizadevanjem zdravstvenega osebja je moški na urgenci katinarske bolnišnice umrl.

Na kraju nesreče so bili tudi gasilci in lokalni policisti. Ulica Marchesetti je bila nekaj časa zaprta za promet.