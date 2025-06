V Trebče bo pripotoval James Joyce

Blooomsday, praznik posvečen irskemu pisatelju Jamesu Joyceu, ki je živel in ustvarjal v Trstu, bodo letos obeležili tudi v Trebčah. Tu SKD Primorec v ponedeljek ob 20.30 na vrtu Ljudskega doma prireja ogled filma Kino Volta, tržaškega režiserja Martina Turka. Trojezični dokumentarec s podnapisi v slovenskem in italijanskem jeziku pripoveduje zgodbo o nastanku prvega redno delujočega kina na Irskem, Cinema Volta, ki ga je leta 1909 v Dublinu odprl ravno James Joyce.

Film posneli tudi v vasi

Film, ki so ga delno posneli tudi v Trebčah, je osebna in duhovita raziskava o ljudeh, ki so bili vpleteni v to pustolovščino, ter obenem hommage režiserja Martin Turka svojemu rojstnemu mestu.