Podjetje Trieste Lab bo v ponedeljek, 1. novembra, odprlo center za testiranje v nakupovalnem središču Montedoro v Miljah, kjer bodo opravljali PCR teste na slino, ki bodo veljavni 72 ur. Primerni bodo tudi za covidno potrdilo, sporočajo. Opravljali jih bodo od ponedeljka do petka od 7.30 do 12.30 in od 14.00 do 18.00. Cena posameznega testa bo 25 evrov.